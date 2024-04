Simon Schnetzer

1979 in Kempten im Allgäu geboren. Der studierte Volkswirt hat sich nach beruflichen Stationen in Berlin, Genf, London und Nairobi in seiner Heimat als Jugendforscher und Speaker selbstständig gemacht. Seit 2010 veröffentlicht er die Trendstudien "Jugend in Deutschland", in Österreich und in der Schweiz.