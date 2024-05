Pro

Ja, denn sie stärkt die Demokratie

Die Einstellung der Deutschen zur Bundeswehr hat sich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark gewandelt. Die Truppe fristete zuvor ein Dasein außerhalb des gesellschaftlichen Interesses. Einzig bei Rechtsextremismusskandalen oder Pannenmeldungen wegen schief schießender Gewehre tauchte die Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung auf. Ansonsten war sie vielen Menschen schlicht egal. Wozu sollte man sie auch brauchen? Wir lebten in sicheren Zeiten.

Das ist jetzt anders. Die Relevanz einer intakten Truppe wird uns durch die Drohgebärden Wladimir Putins täglich vor Augen geführt. Sollte der Ernstfall eintreten, muss Deutschland sich verteidigen können. Und dafür braucht es die Wehrpflicht. Nicht, um personelle Rückstände schnell auszugleichen oder unerfahrene Teenager in Kriege zu schicken, sondern um die Bundeswehr wieder in der Gesellschaft zu verankern.

Sie sollte kein Kuriositätenkabinett sein, in dem waffenbegeisterte Rechtsextreme mit Umsturzfantasien auf Gleichgesinnte treffen. Vielmehr sollte die Bundeswehr wieder einen Querschnitt der Gesellschaft repräsentieren, aus allen gesellschaftlichen Schichten und allen politischen Lagern. Nur so nimmt sie wieder den Platz in der Gesellschaft ein, den es in den aktuellen Zeiten braucht – mittendrin. Das würde sie nebenbei resistenter gegen Einflüsse von Demokratiefeinden innerhalb der Truppe machen.

Die Wehrpflicht würde sicherstellen, dass die Vielfalt in die Truppe zurückkehrt. Sogar mehr als früher, denn eine neue Wehrpflicht sollte nicht nur Männer, sondern auch Frauen einbeziehen. So würde sie die Demokratie stärken. In der Bundeswehr, aber auch im ganzen Land.