"Wehe, wenn ein Politiker mal fünf zusammenhängende Sätze sagt"

In Dresden war am vergangenen Wochenende der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus operiert werden musste. Die Kommunalpolitikerin Yvonne Mosler (Grüne) wurde in der sächsischen Landeshauptstadt beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht. In Essen wurde der dritte Bürgermeister der Stadt, der Grünen-Politiker Rolf Fliß, attackiert. In Berlin wurde Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) von einem Angreifer leicht verletzt.