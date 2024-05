Aktualisiert am 14.05.2024 - 08:50 Uhr

Aktualisiert am 14.05.2024 - 08:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eigentlich hält Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sich seit Ende ihrer Amtszeit aus der Öffentlichkeit zurück. Für den Grünen-Politiker Jürgen Trittin macht sie allerdings eine Ausnahme. Mehrere Grünen-Minister und Mitglieder der Fraktion haben das Partei-Urgestein verabschiedet. Merkel bedauerte in ihrer Rede nach Angaben von Teilnehmern in Berlin , dass es 2013 nicht zu einer schwarz-grünen Koalition gekommen ist.

Sie betonte auch, der Versuch zur Bildung eines Jamaika-Bündnisses aus CDU/CSU, Grünen und FDP 2017 sei weder am Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben noch an den Grünen und schon gar nicht an Trittin gescheitert. Nach dem Ziel der Nato-Staaten sollen die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.