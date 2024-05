Aktualisiert am 15.05.2024 - 13:53 Uhr

Die gegen Rechtsextremismus gerichtete Initiative Omas gegen rechts soll in diesem Jahr den Aachener Friedenspreis erhalten. Wie die Preisverleiher am Mittwoch bekannt gaben, sollen mit dem Preis die Arbeit der Omas gegen rechts unterstützt und der Dialog der Generationen gefördert werden. Als weiterer Preisträger soll eine auf dem Balkan aktive Jugendinitiative ausgezeichnet werden. Verliehen wird der Preis am 1. September, dem Antikriegstag.