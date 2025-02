Telekom will vor SMS-Fallen schützen

Bundesliga-Klubboss am Herzen operiert

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Bayern haben sich die Freien Wähler etabliert, sind zum zweiten Mal in Folge an einer Regierung beteiligt. Bundesweit mangelt es aber an Zustimmung. Parteichef Aiwanger hat dazu eine Theorie.

Hubert Aiwanger will mit den Freien Wählern in den Bundestag. Weil die Partei außerhalb von Bayern kaum populär ist und die Fünfprozenthürde nicht erreichbar ist, setzt er auf Direktmandate. Hintergrund ist die Grundmandatsklausel, wonach drei Direktmandate für den Einzug ins Parlament ausreichen.

Dafür tritt der bayerische Wirtschaftsminister selbst an, zwei Landräte und ein Bürgermeister der Freien Wähler sollen ebenfalls die heimischen Wahlkreise gewinnen. Doch die Chancen stehen schlecht.

Im Interview mit t-online erklärt Aiwanger, wie sich seine Partei von der AfD und der Union abgrenzt und warum er die umstrittene Rede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance nicht für problematisch hält. Außerdem teilt der stellvertretende bayerische Ministerpräsident kräftig gegen die Grünen aus.

t-online: Herr Aiwanger, Sie möchten nach der Wahl mit drei Direktmandaten in den Bundestag einziehen. Wie groß fällt bei Ihnen am Sonntag die Enttäuschung aus, wenn Sie doch in München bleiben müssen?

Hubert Aiwanger: Ich hoffe weiterhin, dass wir drei Direktmandate bekommen. Vor Ort erhalte ich sehr viel Zuspruch und sehe der Wahl mit Hoffen entgegen. Wenn es nicht klappt, habe ich als Minister in Bayern Arbeit genug und muss weiter versuchen, uns in den anderen Bundesländern zu stärken. Bayern allein reicht nicht. Wir müssen uns von unten hocharbeiten. Von oben klappt es nicht, da hatten wir im Vergleich beispielsweise zum Bündnis Sahra Wagenknecht zu wenig nationale Medienpräsenz in den vergangenen Jahren.

Die Wahlkreisprognosen sagen eindeutig, dass Sie keinen einzigen Wahlkreis gewinnen werden.

Dann bräuchten die Bürger ja gar nicht mehr wählen, wenn die Prognosen reichen. Ich warte die Wahlergebnisse ab und werte dann aus. Sichere Erkenntnisse zu den Wahlkreisen gibt es erst am Sonntagabend.

Sie klagen, dass Medien Ihnen zu wenig Aufmerksamkeit geben. Gleichzeitig haben wir Sie im Januar angefragt, mehrmals nachgefragt und bis vor wenigen Tagen nichts gehört. Wie ernst meinen Sie diesen Vorwurf?

Sehr ernst. Die Piraten wurden damals über die Medien aus dem Nichts hochgehievt, die AfD saß von Beginn an in zahlreichen Talkshows. Hätten wir Freie Wähler die selbe Medienaufmerksamkeit, wären wir längst im Bundestag.

Das heißt: Sie möchten öfters in Talkshows sitzen und Medien sollen mehr über Sie berichten?

Genau, und zwar objektiv. Menschen, die mich im echten Leben kennen, sagen mir, dass ich in den Mainstream-Medien deutlich schlechter wegkomme als in der Realität. Da wird oft ein gezieltes Zerrbild gezeichnet. Ich werde mit verbissenem Gesichtsausdruck und vorgeschobenem Unterkiefer dargestellt und Kernaussage ist gerne: "Aiwanger ist böse."

Zeichnen Sie das Bild nicht durch Ihre Äußerungen selbst, wenn Sie sich auf X teilweise sehr polemisch äußern?

Der Medien-Mainstream ist deutlich linker als die Durchschnittsmeinung der Bevölkerung. In der Corona-Pandemie wurde ich zum Beispiel in den Medien als populistisch kritisiert, als ich vor möglichen Nebenwirkungen der Impfung gewarnt habe. Auch berechtigte Kritik an verfehlter Zuwanderungspolitik ist bei vielen Medien unerwünscht.

Loading... Embed

Wenn Sie über die sogenannten Mainstream-Medien sprechen, hören Sie sich ähnlich wie die AfD an. Wie nah sehen Sie sich an den Rechtspopulisten?