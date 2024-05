Aktualisiert am 27.05.2024 - 11:46 Uhr

Polizeieinsatz bei Stimmauszählung in Thüringen

In Thüringen haben am Sonntag Kommunalwahlen stattgefunden. Im Landkreis Sömmerda, in der Nähe von Erfurt, musste die Polizei beim Auszählen der Stimmen ausrücken.