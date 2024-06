"20 Millionen Deutsche müssen umschulen"

In der Diskussion geht es allerdings nicht nur um die Veränderung des deutschen Arbeitsmarktes, sondern auch um die Auswirkungen von KI auf die gesamte Menschheit. Renommierte Forscher warnten zuletzt davor, dass sich KI zu einer Superintelligenz entwickeln kann, die vom Menschen nicht mehr steuerbar ist. Doch wie groß ist diese Gefahr wirklich?

Westerheide beschreibt ein Szenario, in welchem KI-Systeme tatsächlich dazu fähig sein könnten, die Menschheit auszulöschen. Mehr dazu in der Podcastfolge hier:

Außerdem geht es in der Podcast-Diskussion auch um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in hybriden Kriegen. Experte Fabian Westerheide erklärt beispielsweise, wie Russland diese gegen den Westen einsetzt. Hören Sie jetzt in die Folge hinein, um mehr zu erfahren.