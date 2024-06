Während der Übung müssen sich die Menschen in der Region bei Schleswig auf erhöhten Flugbetrieb und damit verbundene Belastungen einstellen. Es soll jedoch nur am Vormittag und am Nachmittag geflogen werden. Nachtflüge sind nicht geplant. An den Wochenenden soll es nur geringe Flugbewegungen geben. Das Geschwader in Jagel will im Rahmen des Nato-Manövers sein 30-jähriges Bestehen feiern.