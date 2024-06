Der Verein Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft (DMG) ist schon lange umstritten. Nun fanden am Mittwochmorgen Razzien in Braunschweig und Berlin statt. Ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums erklärte, dass mit der Aktion ein Vereinsverbot umgesetzt werden soll. "Dieses Verbot untersagt jede Fortführung der Vereinsaktivität durch die bisherigen Mitglieder und jede Aktivität Dritter zugunsten des verbotenen Vereins." Doch was macht den Verein so gefährlich?