Rekordversuch am Himmel

Das gab es vorher noch nie: Drei Eurofighter sollen eine Nonstop-Flugstrecke von Japan ins tropische Hawaii in rund 10,5 Stunden bewältigen.

Piloten des Eurofighters aus dem Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage bei Rostock haben eine herausfordernde und komplexe Mission vor sich: Die Piloten planen, eine Strecke von Japan bis hin nach Hawaii zu fliegen. Diese reiseintensiven Übungen sind Teil des multilateralen Manövers "Pacific Skies", an dem Deutschland, Frankreich und Spanien teilnehmen. Zuerst berichtete die "Ostsee-Zeitung".

Das Manöver beginnt am 17. Juni mit Tiefflügen von deutschen Tornado-Kampfjets in Alaska. Ab dem 8. Juli werden die Eurofighter unter dem Namen "Arctic Defender" den Luftkampf im nördlichsten US-Bundesstaat üben. Bemerkenswert dabei ist, dass es das erste Manöver unter deutscher Führung in den USA sein wird.