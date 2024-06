Aktualisiert am 25.06.2024 - 09:34 Uhr

Aktualisiert am 25.06.2024 - 09:34 Uhr

In Brandenburg

In zwei Brandenburger Lokalparlamenten haben AfD-Politiker eine gemeinsame Fraktion mit der Neonazi-Partei NPD gegründet, die mittlerweile den Namen "Die Heimat" trägt. Dabei steht "Die Heimat" auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Die beiden rechtsextremen Parteien verbrüdern sich in der Stadtverordnetenversammlung Lauchhammer unter dem Namen "AfDplus" und im Kreistag Oberspreewald-Lausitz mit dem Namen "Heimat & Zukunft". Das teilte die Pressestelle der "Heimat" am Montag mit.