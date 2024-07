Der ehemalige Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert ist gerade einmal zwölf Tage jünger als US-Präsident Joe Biden. Am Alter will er die Eignung des Präsidenten für sein Amt nicht festmachen.

Wickert wurde am 2. Dezember 1942 als Sohn eines Diplomaten in Tokio geboren und ist damit 12 Tage jünger als Joe Biden, der am 20. November 1942 Geburtstag hat. Zwischen 1991 und 2006 moderierte Wickert die Tagesthemen in der ARD. Davor war er unter anderem Büroleiter des ARD-Studios in Paris. Nach seiner Zeit bei den Tagesthemen hat Wickert unter anderem mehrere Sachbücher und Kriminalromane verfasst.