Aktualisiert am 09.07.2024 - 14:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Während in mehreren Bundesländern bereits die Sommerferien begonnen haben, gibt es bei der Bundesdruckerei Probleme bei der Lieferung von Reisepässen. Doch das Unternehmen hat noch weitere Aufgaben.

Das Unternehmen ist der breiten Bevölkerung kaum ein Begriff, dabei nutzt jeder Mensch in Deutschland seine Produkte: Die Bundesdruckerei ist in Deutschland für die Produktion von Ausweisen aller Art zuständig. Doch aktuell kämpft das Unternehmen laut dem Deutschen Städtetag mit Lieferproblemen bei Reisepässen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Doch die Produktion von Reisepässen ist nur eine von mehreren Aufgaben der Bundesdruckerei: Die Bundesdruckerei Gruppe GmbH, kurz BDR genannt, ist ein staatliches Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin , das sich auf die Produktion von Dokumenten und Geräten für sichere Identifikation sowie entsprechende Dienstleistungen spezialisiert hat.

Daher stellt es auch andere offizielle Dokumente im Auftrag des Bundes her: Führerscheine, Münzen sowie Geldscheine. Sogar Briefmarken druckt das Unternehmen.

Kurzzeitig in Privatbesitz

1955 wurden damals noch in Bonn die ersten Geldscheine gedruckt. Seitdem ist das Unternehmen weiter gewachsen: In den Folgejahren nimmt die Bundesdruckerei auch Aufträge aus anderen Ländern an und fertigt unter anderem Pässe für das südamerikanische Land Peru.