Aktualisiert am 11.07.2024 - 16:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Juden in Europa haben zunehmend Angst

Ein Großteil der Juden empfindet einen Anstieg von Antisemitismus in Europa. Dabei gehen die Bemühung zur Eindämmung seitens der Regierung für viele nicht weit genug.

Die jüdische Gemeinde in Europa sieht sich einer EU-Behörde zufolge mit zunehmendem Antisemitismus konfrontiert. "Juden haben mehr Angst als je zuvor", erklärte die Direktorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) mit Sitz in Wien, Sirpa Rautio, am Donnerstag. Die Folgen des Nahostkonflikts "untergraben die hart erkämpften Fortschritte bei der Bekämpfung des Judenhasses", betonte Rautio anlässlich der Veröffentlichung einer Umfrage der EU-Agentur zum Thema Antisemitismus.