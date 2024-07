Auch Büro und Mitarbeiter werden zur Verfügung gestellt

Merkel wird 70 : "Jetzt wissen wir, was wir an ihr hatten"

Zudem hat Merkel in der Vergangenheit durch Bücher und Vorträge weitere Einnahmen erzielt, so soll sie ein Vermögen von elf Millionen Euro besitzen, darunter Barvermögen im Wert von zwei Millionen Euro und Wertpapiere in etwa der gleichen Höhe. Einen Großteil des Vermögens machen aber mehrere Immobilien im Wert von insgesamt sechs Millionen Euro aus, etwa ihr Wohnhaus in Berlin oder ein Haus in ihrer Heimatregion Uckermark.