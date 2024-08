Große Kosten für Eigentumswohnung

Er selbst wohne aktuell in einem Zimmer bei seinen Eltern, wenn er in seinem Wahlkreis im bayerischen Deggendorf unterwegs sei. Dafür überweise er seinen Eltern monatlich 1.000 Euro. Während der Sitzungswochen in Berlin übernachte er in Hotels, 17.200 gebe er dafür im Jahr aus.

Dazu kommen 16.320 Euro Miete für sein Wahlkreisbüro im Landkreis Deggendorf sowie die Mietkosten für ein gemeinsames FDP-Büro in München . Zusätzlich bezahlt er Beträge an diverse FDP-Organisationen, etwa eine jährliche Mandatsträgerabgabe von 2.500 Euro an den Bezirk, 5.640 Euro an die bayerische Geschäftsstelle, 1.650 Euro an den Kreisverband und 1.000 an den Wahlkreis. Zudem spendet Al-Halak nach eigenen Angaben jährlich 3.250 Euro an diverse Vereine, etwa die Feuerwehr oder einen Soldaten- und Reservistenverein.