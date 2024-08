Ohne Politiker, dafür mit einem munteren Quartett aus Journalisten und Autoren hat sich Markus Lanz am Donnerstagabend an einem Stimmungsbild Ostdeutschlands vor den anstehenden Landtagswahlen versucht.

Das klinge ein wenig nach der "Schilderung eines Zoobesuchs", merkte der Moderator an und erhielt Zustimmung von der Journalistin Anna Lehmann. Das habe etwas "Exotisierendes", statt Zuschreibungen à la "So isser, der Ossi" brauche es mehr "Respekt und Interesse", forderte die "taz"-Redakteurin. Der Osten sei in vielem unterschiedlich, "aber nicht so unterschiedlich, dass man sagen muss: Das ist jetzt 'ne andere Spezies".