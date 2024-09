CDU ist auf Ramelow angewiesen

Regierungskoalition mit der Linken: Wackelt der CDU-Beschluss?

Allerdings deutete Ramelow darüber hinaus an, auch für eine direkte Regierungsbeteiligung in einer Koalition zur Verfügung zu stehen. In dem Fall könnte seine Partei die SPD in einem Dreierbündnis ersetzen. "Ich werde alles tun, dass es zu einer Mehrheitsregierung kommt", erklärte er.