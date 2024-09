Am Mittwoch hat sich Olaf Scholz den Fragen von Bürgern gestellt. Nach der Situation in der Ampel gefragt, druckst der Bundeskanzler herum.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Bürgergespräch mit Ratlosigkeit auf eine Frage nach dem Erscheinungsbild seiner Ampelkoalition reagiert. Ein Erzieher wollte bei der Veranstaltung in Berlin von ihm wissen, wie Scholz sich die Unstimmigkeiten und Indiskretionen in der Regierung erkläre.

"Das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern: Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, und es wird alles nach außen kommuniziert", meinte der 48-jährige Fragesteller, der an einer evangelischen Schule in Berlin-Pankow tätig ist.

"Sie haben recht"

Scholz deutet weitere Maßnahmen in Migrationspolitik an

Scholz erwähnte, dass die Bundesregierung wie von ihm angekündigt nach monatelangen Vorbereitungen seine Zusage umgesetzt habe, Straftäter nach Afghanistan abzuschieben. "Dies ist ein Zeichen an die Gesellschaft, ein Zeichen an Straftäter, dass sie nicht darauf rechnen können, dass sie hier bleiben können", betonte der Kanzler.

Scholz: Erstarken der AfD "bedrückt mich sehr"

Auch zur AfD äußerte sich der Bundeskanzler. Er zeigte drei Themen auf, die seiner Meinung nach zum Erstarken der in Teilen rechtsextremen Partei besonders in Ostdeutschland beitragen: wachsende Unsicherheit in Zeiten des Umbruchs, irreguläre Migration und Ukraine-Krieg. Das Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen mit mehr als 30 Prozent "bedrückt mich sehr", sagte Scholz.