"Nationale Notlage lässt sich begründen"

Um Menschen an den Grenzen zurückweisen zu können und gegebenenfalls EU-Recht zu umgehen, hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vorgeschlagen, eine "nationale Notlage" auszurufen . Am Dienstag soll es weitere Gespräche zwischen Union und der Bundesregierung zur Migration geben.

Unterstützung erhält Merz vom Innenminister von Baden-Württemberg und Parteikollegen Thomas Strobl (CDU). Er sagte im " Tagesanbruch "-Podcast von t-online: "Diese Notlage lässt sich sehr wohl begründen". Dabei bezieht er sich auf den Migrationsrechtsexperten Daniel Thym. Insbesondere nach der nach Solingen weiteren mutmaßlich islamistisch motivierten Tat in München sieht er dieses Vorgehen als "unstrittig".

SPD-Politikerin schlägt harte Töne an :

SPD-Politikerin schlägt harte Töne an : "Diesen Missbrauch müssen wir beenden"

