Caterina Valente, Grammy-nominierte Sängerin, Gitarristin und Tänzerin, ist tot. Wie ihre Agentur mitteilte, ist sie in ihrem Haus in Lugano, Schweiz, eines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt.

Caterina Valente, Italienerin mit deutschem, französischem und italienischem Pass, spülte mit einer Mischung aus Exotik und Eleganz in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Weltflair in biedere Wohnzimmer: Sie sang von Paris , Honolulu und der Fiesta Cubana.

Bekanntheit in Deutschland in den Fünfzigerjahren

In Paris 1931 als Kind italienischer Artisten geboren, sang sie auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und in anderen Sprachen, oft mit eigener Gitarrenbegleitung. In Deutschland wurde man auf das Talent aufmerksam, als Caterina Valentes damaliger deutscher Ehemann Anfang der Fünfzigerjahre Tonaufnahmen von ihr an deutsche Sender schickte.