Stadt nimmt Regenbogenfahne ab – Bürgermeister tritt zurück

Aktualisiert am 12.10.2024 - 08:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Entscheidung in Neubrandenburg

Am Neubrandenburger Bahnhof wird die Regenbogenfahne nicht mehr gehisst. Kurz nach dieser Entscheidung der Stadt gibt der Oberbürgermeister seinen Rücktritt bekannt.

Die Neubrandenburger Stadtvertretung hat entschieden, die Regenbogenfahne am Bahnhof infolge mehrerer Angriffe nicht mehr zu hissen. Das geht aus einer Mitteilung der Linksfraktion des Landtags hervor, die die Entscheidung gegen das Symbol der Vielfalt als "beschämendes Signal" bezeichnete. Kurz darauf gab Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) seinen Rücktritt im Mai 2025 bekannt.

Witt sprach sich in der Vergangenheit für ein weltoffenes und tolerantes Neubrandenburg aus – unter anderem als Schirmherr von Christopher-Street-Day-Veranstaltungen.

In der Vergangenheit hatten Unbekannte die Regenbogenflagge am Bahnhof mehrmals gegen eine Fahne mit einem Hakenkreuz ausgetauscht. Inwiefern Witts Rücktritt am Donnerstag mit solchen Angriffen und der Entscheidung der Stadt vom Mittwochabend zusammenhängt, ist bislang unklar.