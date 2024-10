Die CDU müsste nach der Landtagswahl aus Sicht ihres früheren Fraktionschefs Frank Kupfer mit der AfD zumindest reden. "30 Prozent der Wähler haben AfD gewählt. Und diese Menschen kann man nicht einfach in eine Ecke stellen, mit ihnen muss man reden", sagte der frühere Landwirtschaftsminister der "Sächsischen Zeitung". Es gehe ihm nicht um Koalitionen, sondern Gespräche. Die könnten auch nach einer Stunde zu Ende sein, aber dann habe man es wenigstens versucht.

Noch habe er keine Reaktion vom CDU-Landesvorstand auf den offenen Brief erhalten, den er gemeinsam mit anderen CDU-Mitgliedern unterzeichnet hatte und in dem ebenfalls Gespräche mit der AfD gefordert wurden. Das Schreiben habe aber Diskussionen in der Partei angeregt, sagte Kupfer weiter.