Aktualisiert am 06.11.2024 - 14:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sondierungsgespräche in Sachsen gescheitert

Die Sondierungsgespräche für eine Brombeer-Koalition in Sachsen sind gescheitert. Unklar ist, wie es nun weitergeht.

Die Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition aus CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und SPD in Sachsen sind gescheitert. Das BSW erklärte am Mittwoch in einer Mitteilung, man habe sich bei zentralen Themen wie Friedenspolitik, Migration und Finanzen nicht einigen können. Die Verhandlungen seien daher ergebnislos abgebrochen worden.