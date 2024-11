An der Festnahme waren Beamte der LKA-Sonderkommission Linksextremismus (Soko Linx) beteiligt. Generalbundesanwalt und LKA hatten im September 2023 für den damals meistgesuchten Linksextremisten Deutschlands ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. In einer Mitteilung des LKA Sachsen hieß es: "Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung an mehreren politisch motivierten körperlichen Übergriffen beteiligt zu haben. Die Opfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen."