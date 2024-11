"Ich kann nur raten, besonnen an das Thema heranzugehen, auf Fachleute zu hören und jetzt nicht in einen Sofortismus bei der Festlegung des Wahltermins zu verfallen", sagte Bröchler der Deutschen Presse-Agentur. Seine Sorge gilt vor allem der Qualität demokratischer Wahlen in Deutschland. "Das ist ein hohes Gut, und ich möchte nicht, dass die Wahl am Ende wiederholt werden muss."