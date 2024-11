Versöhnliche Töne für Donald Trump

Nicht nur über innenpolitische Konsequenzen des Ampel-Aus diskutierte Miosga mit Scholz. Sie wollte am Sonntagabend auch wissen, wie andere Regierungschefs bei dem informellen EU-Gipfel in Budapest darauf reagiert hätten. "Wenn die Regierung in Trouble ist, ist nicht deswegen Deutschland in Trouble", so die Antwort des Bundeskanzlers. Deutschland sei ein starkes Land, in dem die Bürger bei Neuwahlen in Kürze den neuen Kurs vorgeben würden.