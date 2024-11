Er glaube, Markus Söder habe einen "Crush" auf ihn, sagte Habeck im Gespräch mit Moderator Micky Beisenherz . Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende arbeite sich ständig an den Grünen ab – und speziell an Habecks politischem Kurs.

"Er spürt das und fühlt sich herausgefordert"

Spöttisch setzte er hinzu: "Wahrscheinlich kommt dabei raus, Bayern braucht neue Atomkraftwerke, und die bauen wir in Niedersachsen und das Endlager kommt nach Schleswig-Holstein. Diese Form von Politik, die ist so konträr zu all dem, was ich richtig finde, was ich versuche zu sein und zu verkörpern, dass ich denke, er spürt das und fühlt sich permanent herausgefordert."