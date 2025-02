FDP und BSW vor unsicherer Zukunft

Kurz vor der Wahl zeigen die Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute teilweise abweichende Werte an. So sah Forsa die Union zuletzt bei 29 Prozent, die Forschungsgruppe Wahlen bei 28 Prozent. Die Linke wurde in diesen Umfragen mit acht Prozent sogar noch stärker als in der Allensbach-Erhebung ausgewiesen.