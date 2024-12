Entwurf der Grünen: Renten-Fonds und stabilere Krankenkassen

Aktualisiert am 16.12.2024 - 05:30 Uhr

Aktualisiert am 16.12.2024 - 05:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Bürgerfonds soll nach Vorstellung der Grünen Geld am Kapitalmarkt für die Rentenkasse gewinnen. (Quelle: Alicia Windzio/dpa/dpa-bilder)

Die Rentenkasse soll mit einem Fonds am Kapitalmarkt stabilisiert werden, die Krankenversicherung mehr Mittel aus Steuern erhalten. Was sieht der Entwurf des Wahlprogramms der Grünen noch vor?

Die Grünen wollen künftig ähnlich wie die FDP den Kapitalmarkt nutzen, um die Rentenkasse zu stabilisieren und den Anstieg der Beiträge abzubremsen. Das geht aus dem Entwurf ihres Wahlprogramms hervor. Die Krankenkassen sollen dadurch entlastet werden, das versicherungsfremde Leistungen stärker aus Steuern finanziert werden, so dass auch der Beitragsdruck auf Arbeitgeber und Versicherte gemildert wird. Über den Wahlprogramm-Entwurf berichten verschiedene Medien, er liegt auszugsweise auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Was steht drin?

Rente

Ein sogenannter Bürgerfonds soll aus Darlehen sowie Eigenmitteln des Bundes gebildet werden und unter anderem in europäische und deutsche Start-Ups und Wachstumsunternehmen investieren, wie zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Dabei soll er Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkriterien berücksichtigen. "Mit den daraus resultierenden Erträgen werden wir geringe und mittlere Renten stärken, was insbesondere Frauen und Menschen in Ostdeutschland unterstützt. Darüber hinaus wollen wir, dass mehr Menschen als bisher von einer privaten Altersvorsorge profitieren", heißt es im Programm.