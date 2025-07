Brandbrief an die Bundesregierung

Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie hat die Bundesregierung in einem Brandbrief eindringlich vor Defiziten beim Schutz kritischer Infrastruktur vor feindlichen Drohnen gewarnt. Deutschland sei technologisch und rechtlich nicht ausreichend vorbereitet, heißt es in dem Schreiben des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).

Spionagedrohnen überfordern Polizei

Nachholbedarf sehen die Unternehmen zudem bei der Entwicklung kooperativer Kampfdrohnen (CCA), die in den USA bereits weit fortgeschritten seien und demnächst bei den Streitkräften eingeführt werden. Diese Flugsysteme müssten auch im Ausland beschafft werden, um Deutschland schnell kriegstüchtig zu machen. Die heimische Industrie will aber in den Prozess eingebunden werden, ihre eigenständige Forschung behalten und mindestens Teile selbst produzieren. Dazu seien Nato-Standards und Industrieförderung notwendig.