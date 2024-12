Auto rast in Weihnachtsmarkt – wohl mehrere Tote

Offenbar Anschlag in Magdeburg

Aktualisiert am 20.12.2024 - 21:16 Uhr

Aktualisiert am 20.12.2024 - 21:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll es einen Anschlag gegeben haben. Es gibt mindestens einen Toten und mehrere Verletzte, die Polizei ist im Großeinsatz.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in die Menschenmenge gerast. Dabei sollen mindestens 11 Menschen getötet worden sein, berichtet die Magdeburger Volksstimme unter Berufung von Behördenangaben. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Rettungsdienste von "60 bis 80 Verletzten".

Mutmaßlicher Anschlag in Magdeburg

Auf der Internetplattform X kursieren mehrere Videos zu dem Vorfall. Zu sehen ist ein Auto, das in hoher Geschwindigkeit durch eine Gasse zwischen Marktständen fährt und dabei zahlreiche Menschen trifft.

Eine Augenzeugin berichtete der Mitteldeutschen Zeitung, dass der Täter in den Märchenbereich des Weihnachtsmarktes gefahren sei, in dem viele Familien unterwegs waren. Sie selber habe mit ihrem Kind gerade noch zur Seite springen können. Ein Gastronom berichtet, dass der Täter direkt an seinem Burger-Stand vorbeigerast sei. Der Mann spricht von "kriegsähnlichen Zuständen".