Attacke auf Weihnachtsmarkt Tag nach Todesfahrt: Scholz und Faeser kommen nach Magdeburg

Der TĂ€ter raste laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Am Tag nach den dramatischen Szenen auf dem Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt wird es eine Gedenkfeier geben. Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser kommen nach Magdeburg.

Nach der Todesfahrt ĂŒber den Magdeburger Weihnachtsmarkt wollen Kanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) heute in die Landeshauptstadt nach Sachsen-Anhalt kommen. Am Abend soll es im Dom eine Gedenkfeier geben. Einen Tag nach der Tat mit zwei Toten und Dutzenden Verletzten sind weiterhin viele Fragen offen - allen voran nach den Motiven des festgenommenen TatverdĂ€chtigen fĂŒr den mutmaßlichen Anschlag. "Wir kennen noch keine HintergrĂŒnde zur Tat, wir ziehen alles in Betracht", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

Weiterhin gehen die Ermittlungsbehörden von einem EinzeltĂ€ter aus. Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hĂ€tten sich nicht bestĂ€tigt, teilte die Polizei auf X mit. "Aktuell haben wir keine Hinweise auf MittĂ€ter", sagte eine Sprecherin. Es wĂŒrden unter anderem Durchsuchungen durchgefĂŒhrt. Die Sprecherin sagte am Morgen weiter, es laufe eine Durchsuchung in Bernburg. Details nannte sie nicht. Der TatverdĂ€chtige wurde offiziellen Angaben aus der Nacht nach verhört.

Der 50-JĂ€hrige aus Saudi-Arabien war am Tatort von EinsatzkrĂ€ften gestellt und festgenommen worden. Der VerdĂ€chtige sei Arzt, lebe und arbeite in Bernburg, sagte Sachsen-Anhalts MinisterprĂ€sident Reiner Haseloff (CDU). Nach bisherigen Erkenntnissen sei er den Behörden nicht als Islamist bekannt. Der TĂ€ter raste laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Nach Angaben der "Bild" unter Berufung auf die Polizei erstreckte sich die Fahrt auf dem GelĂ€nde ĂŒber 400 Meter.

Haseloff: Kanzler wird Lage bewerten

Haseloff sagte am Abend: "Der Kanzler wird morgen vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Maßnahmen besprechen, die notwendig sind." Bundesinnenministerin Faeser teilte mit, sie werde heute mit Scholz nach Magdeburg kommen, "um unser tiefes MitgefĂŒhl auszudrĂŒcken und den EinsatzkrĂ€ften zu danken." Faeser hatte zuletzt wiederholt zu Wachsamkeit bei Weihnachtsmarktbesuchen aufgerufen. Konkrete GefĂ€hrdungshinweise gebe es aktuell nicht, hatte sie Ende November gesagt.

OberbĂŒrgermeisterin unter TrĂ€nen

Bei der Tat - fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner GedĂ€chtniskirche - kamen ein Erwachsener und ein Kleinkind ums Leben. Nach Angaben der Polizei gab es ĂŒber 60 Verletzte, darunter mehrere Schwerstverletzte. Haseloff sagte, weitere Tote könnten nicht ausgeschlossen werden. "Das ist eine Katastrophe fĂŒr die Stadt Magdeburg und fĂŒr das Land und auch generell fĂŒr Deutschland", sagte der MinisterprĂ€sident.

Am Abend soll es eine Gedenkfeier fĂŒr die Opfer im Magdeburger Dom geben. Man wolle Betroffenen, Angehörigen und allen anderen BĂŒrgern eine Möglichkeit zum Trauern geben, sagte OberbĂŒrgermeisterin Simone Borris am Abend unter TrĂ€nen vor Journalisten. "Wir werden eine lange Zeit zum Trauern brauchen", sagte sie sichtlich fassungslos. "Wir werden das alles umfassend aufarbeiten." Stadtsprecher Michael Reif sagte, es sei "ein Anschlag" gewesen.

Scholz: Gedanken sind bei den Opfern