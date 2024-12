Olaf Scholz: Der Bundeskanzler ist mit mehreren Bundespolitikern in Magdeburg eingetroffen, nachdem ein Mann mit dem Auto in einem Menschenmenge gerast war. (Quelle: Jan Woitas/dpa)

Nach dem Anschlag von Magdeburg haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), den Opfern ihr Mitgefühl ausgesprochen. Es gebe keinen friedlicheren und fröhlicheren Ort als einen Weihnachtsmarkt, sagte Scholz am Tatort in Magdeburg. "Was für eine furchtbare Tat ist das, dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzen und zu töten."

Haseloff kündigte am heutigen Abend einen Gedenkgottesdienst im Magdeburger Dom an. Stadt- und Landgesellschaft seien sehr eng nach diesem Anschlag zusammengerückt. Man müsse in Zukunft noch deutlicher über die Sicherheitsaspekte diskutieren, kündigte der Ministerpräsident an. An diesem Samstag steht laut Haseloff allerdings die Trauer im Vordergrund.