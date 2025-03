Der Iran kontert eine Drohung der USA. Was für Staatsbürger ein Gegenschlag trifft, ist Teheran scheinbar egal.

USA drohen mit Militäreinsatz

Die Drohungen von iranischer Seite sind eine Reaktion auf jüngste Vorstöße von US-Präsident Donald Trump: Wenn der Iran nicht einem neuen Nuklear-Deal mit den USA zustimmen würde, würden "sehr schlimme Dinge passieren". Schon Anfang des Monats soll Trump einen Brief an das iranische Staatsoberhaupt Ali Chamenei geschickt haben, in dem er vor den schlimmen Folgen eines US-Militäreinsatzes warnt.