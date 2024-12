Olaf Scholz (SPD): Der Bundeskanzler richtet sich mit seiner Neujahrsansprache an die Bevölkerung. (Quelle: Soeren Stache/reuters)

Für den Kanzler ist es die letzte Neujahrsansprache vor der vorgezogenen Wahl. Er nutzt sie für einen Appell an alle Bürger in unsicheren Zeiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat trotz vieler Krisen und Belastungen zu Gemeinsamkeit und Zuversicht für 2025 aufgerufen. "Kraft entsteht aus Zusammenhalt. Und wir sind ein Land, das zusammenhält", sagte der SPD-Politiker in seiner vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache, die an diesem Dienstag ausgestrahlt wird. Dies sei auch seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten eindrucksvoll zu spüren gewesen.

Scholz dankte allen Ersthelfern, Krankenpflegerinnen und Sanitätern, Ärztinnen und Ärzten. Polizisten und Rettungskräfte hätten in der "Schreckensnacht" hochprofessionell gehandelt, obwohl viele selbst unter Schock gestanden hätten. Auch Weihnachtsmarktbesucher hätten spontan geholfen. "So sind wir. So ist Deutschland", sagte Scholz. "Wir sind kein Land des Gegeneinanders, auch nicht des Aneinander-vorbei. Sondern ein Land des Miteinanders."