"Ich habe seit meiner Wahl in den Bundestag vor 7 1/2 Jahren schon viele Bedrohungen, Anfeindungen und Vandalismus erlebt, aber das markiert einen neuen Tiefpunkt", schrieb Lindh dazu. "Ich selbst musste mir in den letzten Jahren ein dickes Fell zulegen, um dem Job als Politiker überhaupt weiter nachgehen zu können, aber dass meine Mitarbeitenden solch einem Risiko ausgesetzt werden, macht mich fassungslos und wütend."

"Undefiniertes" weißes Pulver im Umschlag

Lindh teilte auf X außerdem Fotos des Schreibens sowie des Inhalts des Umschlags, in dem der Brief zugestellt wurde. In dem Umschlag ist ein weißes Pulver zu sehen, das laut dem Politiker "noch undefiniert" sei. Der Brief wurde an Lindhs Wahlkreisbüro in Wuppertal gesendet.