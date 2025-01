Merz will straffällige Doppelstaatler ausbürgern

Aktualisiert am 06.01.2025 - 18:02 Uhr

Aktualisiert am 06.01.2025 - 18:02 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Friedrich Merz strebt Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht an. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Der Kanzlerkandidat der Union hatte in einem Interview der "Welt am Sonntag" gesagt, die von der Ampel-Koalition beschlossene doppelte Staatsbürgerschaft sollte nicht der Regelfall sein, sondern künftig wieder auf begründete Ausnahmefälle beschränkt werden. Merz führte weiter aus: "Wir holen uns damit zusätzliche Probleme ins Land." Und: "Es müsste wenigstens auf der gleichen Ebene eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich sein, wenn wir erkennen, dass wir bei straffällig werdenden Personen einen Fehler gemacht haben."

Zweiklassengesellschaft bei der Staatsbürgerschaft?

Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak sagte: "Eine Staatsbürgerschaft auf Abruf darf es für niemanden geben." Die Union solle auch im Wahlkampf nicht den Eindruck erwecken, "dass sie an so grundlegenden Säulen unseres Rechts sägen will".