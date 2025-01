Aktualisiert am 19.01.2025 - 21:29 Uhr

Aktualisiert am 19.01.2025 - 21:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Annalena Baerbock (Grüne): Die Außenministerin verteidigt in der Affäre um Stefan Gelbhaar den grünen Wahlkampfmanager Andreas Audretsch. (Archivfoto) (Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Wahlkampfmanager von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck , Andreas Audretsch, hat nach Überzeugung von Außenministerin Annalena Baerbock nichts mit der möglichen Intrige gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar zu tun. Als Außenministerin könne sie zu dem Fall nichts sagen, darum kümmerten sich die Parteizentrale und die Ombudsstelle der Partei, betonte die Grünen-Politikerin in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Zuvor hatte der ARD-Sender RBB einen Fehler in der Recherche zu den Belästigungsvorwürfen eingeräumt. Der Chefredakteur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), David Biesinger, teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Uns ist als RBB in der Recherche ein Fehler unterlaufen. Journalistische Standards sind nicht vollumfänglich eingehalten worden."

Der RBB-Chefredakteur ergänzte zu den inzwischen aufgekommenen Zweifeln an der Identität einer Person, die hinter der eidesstattlichen Versicherung liegende Identität sei von der Redaktion nicht ausreichend überprüft worden. Details wurden nicht genannt.

RBB: "Fall noch nicht abgeschlossen"

Der RBB betonte weiter in dem Statement: "Einige der Fragen, die nun im Raum stehen, stellen sich auch für den RBB selbst. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen." Der ARD-Sender versicherte außerdem: "Derzeit analysiert der RBB den Ablauf detailliert und wird notwendige Ableitungen der Nichteinhaltung journalistischer Standards für die Zukunft daraus ziehen."

Gelbhaar erstattet Anzeige

Bei der Staatsanwaltschaft Berlin war zuvor auch eine Anzeige von Gelbhaar gegen Unbekannt wegen Verleumdung eingegangen. Anzeigen gegen Gelbhaar selbst liegen in diesem Zusammenhang nicht vor, sagte der Sprecher.

Grünen-Politikerin aus Berlin tritt aus Partei aus

Vor diesem Hintergrund ist eine Berliner Bezirkspolitikerin Shirin Kreße aus der Partei ausgetreten. "Ich bin am Samstag aus der Partei Bündnis90/Die Grünen ausgetreten, habe alle parteiinternen Ämter niedergelegt, mein Mandat in der BVV Mitte niedergelegt und meinen Job in einem Grünen-Abgeordnetenbüro gekündigt", teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit.