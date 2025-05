Aktualisiert am 06.05.2025 - 12:00 Uhr

Der Bundestag hat Friedrich Merz im ersten Wahlgang nicht zum Kanzler gewählt. Ob es am Dienstag noch einen zweiten Wahlgang geben wird, ist derzeit unklar.

Friedrich Merz hat die erste große Niederlage erlitten – noch bevor er überhaupt Kanzler ist. Im Bundestag verfehlte der CDU-Chef bei der Kanzlerwahl die nötige Mehrheit von 316 Stimmen. Nur 310 von 328 Abgeordneten der schwarz-roten Koalition sprachen dem Sauerländer am Dienstag das Vertrauen aus.

Ob es am Dienstag noch zu einem zweiten Wahlkampf kommt, ist derweil unklar. Während mehrere Medien sich auf Parteikreise berufen und einen zweiten Wahlgang kategorisch ausschließen, hält CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann diese Möglichkeit nicht für ausgeschlossen. Derzeit werde geprüft, ob ein zweiter Wahlgang am Dienstag noch möglich sei, erklärte er bei n-tv. "Wir wollen keine tagelange Hängepartie", so der CDU-General.