Auch die beiden AfD-Chefs, Alice Weidel und Tino Chrupalla , zeigen sich erfreut über Merz Scheitern. In einer Stellungnahme vor Journalisten erklärt Weidel: "Wir haben heute gesehen, dass Lügen kurze Beine haben." Und fordert: "Herr Merz sollte direkt abtreten und der Weg freigemacht werden für Neuwahlen in diesem Land."

"Ein guter Tag für Deutschland"

Bernd Baumann , parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, äußerte die Hoffnung, dass die Abweichler aus den Reihen der Union kommen. "Von Leuten, die noch bei Trost sind." Die Union sei mit riesigen Wahlversprechen in den Wahlkampf gezogen: Einhaltung der Schuldenbremse , Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen – nichts davon werde gehalten. Das sei "Wahlbetrug", erklärte Baumann.

Sahra Wagenknecht, die mit ihrem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) den Einzug in den Bundestag verpasste, schließt sich dem AfD-Vorwurf des Wahlbetrugs im Gespräch mit t-online an. "Der bisher größte Wahlbetrüger in der Geschichte der Bundesrepublik wollte Kanzler werden, jetzt hat er noch nicht einmal das geschafft. Friedrich Merz kann es einfach nicht und sollte daraus die Konsequenzen ziehen. Es ist aber auch eine krachende Niederlage für Lars Klingbeil. Diese schwarz-rote Aufrüstungskoalition ist eine Totgeburt. Es wäre ein guter Tag für Deutschland, wenn es dabei bliebe und Friedrich Merz kein Bundeskanzler wird", so Wagenknecht.