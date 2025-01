Klein: Migranten müssen unser Verhältnis zu Israel begreifen

Ab 2014 war Klein Sonderbeauftragter für Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Antisemitismusfragen im Auswärtigen Amt. Das neu geschaffene Amt des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus trat er im Mai 2018 an. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Ohne eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nationalsozialisten können Zuwanderer aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung , Felix Klein, nicht wirklich Teil der deutschen Gesellschaft werden. "Wir müssen die Menschen, die hier leben, für die Erinnerungskultur gewinnen, weil sie nur dann auch erfolgreich in unserer Gesellschaft sich integrieren können", sagte Klein in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dies gelte insbesondere "für Menschen, die aus dem arabischen Raum oder aus muslimischen Ländern zu uns gekommen sind". Diese sagten oftmals: "Was hat das mit uns zu tun?"

"Ihr müsst die Geschichte dieses Landes kennen"

Dass dieses Verhältnis nicht immer spannungsfrei ist, sieht auch Klein, der in seiner Rolle als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus enge Kontakte nach Israel pflegt. Er sagte: "Es gibt Verlautbarungen israelischer Minister, die absolut inakzeptabel sind, die auch völkerrechtswidrig sind." Ein Beispiel dafür sei etwa die Äußerung von Finanzminister Bezalel Smotrich, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen solle ausgehungert werden. Es sei gut, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) "ganz klar diese Rhetorik zurückweisen".

Völkerrechtswidrige Äußerungen israelischer Kabinettsmitglieder

Auch die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse eigentlich erkennen, dass es ihrer eigenen Position in dem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag schade, wenn sich Angehörige des Kabinetts so äußerten, führte Klein weiter aus. Der Strafgerichtshof hatte gegen Netanjahu und seinen Ex-Verteidigungsminister Joav Galant im Dezember Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen erlassen. Der Gaza-Krieg war nach dem Überfall der Hamas und anderer terroristischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 mit rund 1.200 Toten ausgebrochen. Große Teile des dicht besiedelten Küstenstreifens liegen jetzt in Schutt und Asche. Nach palästinensischen Angaben kamen dort seit Oktober 2023 mehr als 47.000 Menschen ums Leben