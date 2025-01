Michel Friedman verlässt aus Protest die CDU

Mit Blick auf die Abstimmung im Bundestag am Mittwoch sagte Friedman dem HR: "Zum ersten Mal hat eine demokratische Partei, in dem Fall meine ehemalige Partei CDU, es möglich gemacht, dass die AfD eine Mehrheit im Parlament mit dieser demokratischen Partei durchgeführt hat. Und dieser Tabubruch ist unentschuldbar."

In den ARD-"Tagesthemen" sagte der in Frankfurt am Main lebende Friedman, der Zweck heilige dieses Mittel nicht. "Dieser Abstand zwischen Demokraten und Nichtdemokraten ist wichtig, weil er eine Orientierung anbietet. Die AfD ist nicht am Rande der Demokratie, sie ist außerhalb der Demokratie. Das weiß auch die CDU."