47 Menschen in den Irak abgeschoben

Aktualisiert am 17.02.2025 - 14:38 Uhr

Am Morgen startet ein Abschiebeflug vom Flughafen Hannover-Langenhagen in den Irak. An Bord sind Ausreisepflichtige aus insgesamt elf BundeslÀndern.