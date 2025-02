Anschlagsplan auf Israels Botschaft: Was wir wissen

Aktualisiert am 21.02.2025 - 17:35 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Im Ziel von Anschlagsplänen: Die israelische Botschaft in Berlin. (Quelle: Julius-Christian Schreiner/-/dpa/dpa-bilder)

Die israelische Botschaft in Berlin als Ziel eines Anschlags: Einem 18-jährigen Russen wird eine schwere staatsgefährdende Straftat vorgeworfen.

Ein 18-Jähriger aus Brandenburg soll einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Nach dpa-Informationen soll die israelische Botschaft das Anschlagsziel gewesen sein. Was bisher bekannt ist und was nicht – ein Überblick: