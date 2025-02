Nach einem mutmaßlichen Anschlagsplan auf die israelische Botschaft in Berlin hat die Polizei wegen eines möglichen Sprengstofffunds bei einer Wohnungsdurchsuchung ein Mehrfamilienhaus in Potsdam evakuiert. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit der Festnahme eines 18-Jährigen vom Freitag, sagte eine Polizeisprecherin. Die Evakuierung laufe. Ob auch angrenzende Gebäude geräumt werden, blieb zunächst unklar.

18-jähriger Verdächtiger soll in Potsdam wohnen

Die Polizei hatte am Freitag einen 18 Jahre alten Verdächtigen am Hauptstadtflughafen BER festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Behörden soll der 18-Jährige einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Ziel sollte die israelische Botschaft sein, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr.