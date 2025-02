Gut jeder zehnte Abgeordnete hat Migrationshintergrund

Die meisten stammen aus anderen EU-Staaten oder der Türkei

Anteil in SPD-Fraktion stagniert

Tendenziell ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den Parteien links der Mitte höher als im konservativen und rechten Spektrum. In der SPD-Fraktion bewegt er sich aktuell laut Mediendienst etwa auf dem Niveau von 2021. Damals waren es 17 Prozent, jetzt sind es 17,5 Prozent. Deutlich gestiegen ist er den Angaben zufolge bei den Grünen. Dass er bei der Fraktion Die Linke heute mit 18,8 Prozent rund zehn Prozentpunkte unter dem Wert von 2021 liegt, hat auch mit der Auflösung der Fraktion im Dezember 2023 zu tun. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund war in der zehnköpfigen Gruppe um Sahra Wagenknecht, die fortan eigenen Wege ging, höher als im Rest der Fraktion. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scheiterte bei der Wahl am vergangenen Sonntag knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.