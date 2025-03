Videotranskript lesen

Dieses Video soll zeigen, wie der mutmaßliche Täter von Mannheim die Einkaufsstraße in der Innenstadt entlang rast.



Der Vorfall ereignete sich am Montag.



Ein Fahrzeug ist in eine Menschenmenge gefahren.

Bislang gibt es offenbar zwei Tote und mehrere Verletzte.



Der Vorfall hat sich in der Mannheimer Innenstadt, am zentralen Paradeplatz, ereignet.



Nach Augenzeugenberichten soll der Mann mit seinem Wagen vom Friedrichsring kommend in die Haupteinkaufstraße gerast sein.