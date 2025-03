Zehntausende legen Arbeit in Kliniken und Heimen nieder

In vielen Kliniken, Rettungsstellen und Pflegeheimen haben bundesweit Zehntausende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zu einem Warnstreik aufgerufen, an vielen Orten gab es Kundgebungen. Rund 20.000 Menschen in mehr als 200 Gesundheitseinrichtungen hätten sich an den Ausständen beteiligt, sagte Richard Rother von Verdi auf dpa-Anfrage.

Allein in NRW seien dem Verdi-Aufruf rund 4.000 Mitarbeitende aus mehr als 50 Einrichtungen gefolgt, berichtete eine Landessprecherin. In Hessen seien insgesamt 18 Krankenhäuser betroffen, rund 1.500 Beschäftigte hätten sich an Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen nach Angaben eines Sprechers beteiligt. Auch in Berlin hat es laut Verdi bei der zentralen Kundgebung an der Charité und den Vivantes-Kliniken eine hohe Beteiligung gegeben.